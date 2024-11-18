Між Литвою і Швецією також виявили пошкоджений підводний кабель зв’язку

https://racurs.ua/ua/n201344-mij-lytvou-i-shveciieu-takoj-vyyavyly-poshkodjenyy-pidvodnyy-kabel-zv-yazku.html

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Між Литвою і Швецією також виявили пошкоджений підводний кабель зв’язку.

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Кабель був обірваний в неділю вранці. Системи одразу сповістили, що ми втратили зв’язок. Провели розслідування та уточнення, і виявилося, що кабель був пошкоджений, — повідомив lrt. lt технічний директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявічюс.

За його словами, через цей інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Раніше стало відомо про обрив кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Це сталося після активізації російських військових біля підводних комунікацій.

Кабель, введений в експлуатацію у 2016 році, проходить поблизу газопроводу Nord Stream.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним прямим сполученням у своєму роді між Фінляндією та Центральною Європою та проходить поруч з іншими важливими частинами інфраструктури, включаючи газопроводи та електричні кабелі.

Збій єдиного зв’язку між Фінляндією та Центральною Європою стався через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати попередили, що виявили посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів. Кабель встановлено та експлуатується китайською компанією, підконтрольною Фінляндії.