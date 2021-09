Мотоциклы опасны для некоторых iPhone. Фото: pixabay.com

Мотоциклы несут опасность для некоторых моделей смартфонов iPhone (Айфон).

Если закрепить аппарат на мотоцикле или мопеде, то вибрация от двигателя может привести к необратимому повреждению камеры смартфона. Системы оптической стабилизации изображения и автофокуса с обратной связью, используемые в камерах iPhone, включают в себя гироскопы и магнитные датчики, не рассчитанные на воздействие вибрации с большой амплитудой. Как можно уменьшить риск необратимого повреждения смартфона, сообщили на официальном сайте Apple.

Двигатели мотоциклов большой мощности или большого объема создают интенсивные вибрации большой амплитуды, которые передаются через шасси и руль. Не рекомендуется прикреплять iPhone к мотоциклам с мощными двигателями или двигателями большого объема из-за вибраций, создаваемых ими в определенных частотных диапазонах, — говорится в сообщении.

В компании из Купертино заявили, что крепление «Айфонов» к мопедам или скутерам с двигателями небольшого объема с вибрациями сравнительно меньшей амплитуды. Чтобы не повредить системы стабилизации и автоматической фокусировки смартфона, надо использовать амортизирующее крепление. Однако в таком положении гаджет не стоит длительное время использовать, чтобы снизить риск повреждения.

Сообщается, что список моделей «Айфон», в которых используется оптическая стабилизация, включает iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus и iPhone 7 и более новые, включая iPhone SE второго поколения. При этом в сверхширокоугольной камере на iPhone 11 и более новых отсутствует стабилизатор, как и телеобъектив на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus. Автофокусировка с обратной связью есть в моделях iPhone XS и новее, включая iPhone SE второго поколения.

Напомним, iPhone 13 будет работать на базе нового процессора Apple A15 Bionic, который будет выполнен по нормам 5+ нм техпроцесса. Инсайдеры утверждают, что новый чип обеспечит улучшенную энергоэффективность по сравнению со своим предшественником.