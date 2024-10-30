Рада отклонила закон о штрафах для мобильных операторов за сбои во время блекаутов

https://racurs.ua/n200740-rada-otklonila-zakon-o-shtrafah-dlya-mobilnyh-operatorov-za-sboi-vo-vremya-blekautov.html

Ракурс

Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.

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Парламент 30 жовтня провалив у першому читання голосування за законопроєкт № 11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

За основу — лише 199. На повторне теж не набрав (206), тому вважається відхиленим. Я виступив проти закону. Він передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок, коли відключають світло. Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес, — повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Проти законопроєкту раніше виступили також Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка Українських підприємців. На корупційні ризики вказало й НАЗК.