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Ракурс
Рада відхилила закон про штрафи для мобільних операторів за збої під час блекаутів

Рада відхилила закон про штрафи для мобільних операторів за збої під час блекаутів

30 жов 2024, 15:00
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Верховна Рада відхилила закон, який передбачав штрафи для мобільних операторів за збої зв’язку під час блекаутів.


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Парламент 30 жовтня провалив у першому читання голосування за законопроєкт № 11431 щодо врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.

За основу — лише 199. На повторне теж не набрав (206), тому вважається відхиленим. Я виступив проти закону. Він передбачає штрафи на операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок, коли відключають світло. Абсолютно нереалістична історія яка тільки призведе до тиску на бізнес, — повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Проти законопроєкту раніше виступили також Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка Українських підприємців. На корупційні ризики вказало й НАЗК.

Джерело: Ракурс


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