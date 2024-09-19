Абоненти «Київстару» спостерігають проблеми зі зв'язком. Фото:

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Ракурс

Проблеми з «Київстар» спостерігаються сьогодні, 19 вересня.

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Користувачі українського оператора почали масово скаржатися на збій. Дехто не може здійснити дзвінок, а в деяких взагалі відсутній мобільний зв’язок. Також деякі абоненти заявляють про відсутність інтернету. Відповідні коментарі з’явилися під постом «Київстар» на сторінці у Facebook.

Збій у мережі «Київстару» спостерігається у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі тощо.

Мобільний оператор поки ніяких заяв не робив.

Нагадаємо, минулої зими «Київстар» зазнав потужної хакерської атаки. Зловмисники зруйнували 40% інфраструктури мобільного оператора.

В Службі безпеки України завиляли, що російські хакери проникли в систему «Київстар» у травні 2023 року й до масштабної атаки, яка відбулася 12 грудня, могли викрасти дані абонентів.