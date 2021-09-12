Загострення на Донбасі — двоє загиблих, 10 поранених

https://racurs.ua/ua/n160019-zagostrennya-na-donbasi-dvoie-zagyblyh-10-poranenyh.html

Ракурс

Війна на Донбасі у суботу, 11 вересня, забрала життя двох захисників України. Окупаційна армія Росії вчора 14 разів порушувала режим «тиші». Внаслідок ворожих обстрілів ще 10 військовослужбовців операції Об'єднаних сил дістали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Фейсбук.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, дев’ятеро — дістали поранення, ще один — бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників — середньої тяжкості, інших — задовільний, — зазначили в штабі.

Армія РФ обстрілювала позиції Збройних сил України з артилерійських систем в районі Новогнатівки, Верхньоторецького, Золотого-4, Старогнатівки, Талаківки, Водяного, Новоолександрівки. Окрім того, у районі Нью-Йорка російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотника скинули міни калібру 82 мм. Також на Донеччині зафіксовано прольоти ворожих безпілотників «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

На обстріли терористів наші хлопці відкривали вогонь у відповідь. Також про дії збройних формувань Росії українська сторона повідомила представників ОБСЄ.