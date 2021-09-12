Украинский военный погиб на Донбассе

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Укринформ»
Украинский военный погиб на Донбассеhttps://racurs.ua/n160037-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse.htmlРакурс
На Донбассе сегодня, 12 сентября, российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных.
В результате одного из обстрелов несовместимые с жизнью ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
По состоянию на 17.00 12 сентября были зафиксированы такие нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня:
- в направлении Невельского российско-террористические войска открывали огонь из стрелкового оружия;
- в районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс;
- возле Нью-Йорка террористы обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.
Напомним, вчера, 11 сентября, в результате совершенных боевиками обстрелов погибли двое украинских военных.
.
Украина в геополитическом интерьере: что стоит понимать об оппонентах и союзниках
Дело о «реальном дебиле»: учимся оскорблять политических оппонентов правильно
Как ветрянка: плохие и хорошие новости о Дельта-эпидемии
Дело о домашнем насилии: ближе ста метров к собственному дому не подходить!
Загрузка...