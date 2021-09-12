Украинский военный погиб на Донбассе

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: «Укринформ»

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На Донбассе сегодня, 12 сентября, российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных.

В результате одного из обстрелов несовместимые с жизнью ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

По состоянию на 17.00 12 сентября были зафиксированы такие нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня:

в направлении Невельского российско-террористические войска открывали огонь из стрелкового оружия;

в районе Верхнеторецкого оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс;

возле Нью-Йорка террористы обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Напомним, вчера, 11 сентября, в результате совершенных боевиками обстрелов погибли двое украинских военных.