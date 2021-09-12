На Донбассе погиб 27-летний военный Артур Голуб, фото: 503-й Отдельный батальон морской пехоты

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На Донбассе в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела сегодня, 12 сентября, погиб 27-летний матрос Артур Голуб.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук 503-го Отдельного батальона морской пехоты.

Отмечается, что военный погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракетой в грузовик, за рулем которой он находился.

Голуб родом из села Малин Житомирской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Учился в Национальном университете биоресурсов. Пошел защищать Родину, — отметил Цаплиенко.

По словам журналиста, Голуб погиб возле села Верхнеторецкое.

Напомним, сегодня российско-террористические войска трижды нарушали достигнутые договоренности о прекращении огня.