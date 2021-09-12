День программиста отмечают 13 сентября

https://racurs.ua/n160041-13-sentyabrya-otmechaut-den-programmista.html

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13 сентября в мире будут отмечать День компьютерщика и программиста. Это неофициальный праздник, который приходится на 256-й день года (то есть, в високосные годы этот праздник приходится на 12 сентября).

Именно этот день выбран для праздника, поскольку 256 (два в восьмой степени) — количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.

Хотя программирование прежде всего ассоциируется с компьютерами, в современном мире через руки специалистов из этой сферы прошли почти все электронные устройства — от пультов дистанционного управления до сложных промышленных станков.

Поэтому значение профессии программиста в повседневной жизни в наши дни трудно недооценить.

На 13 сентября приходится еще один неофициальный праздник — День позитивного мышления. Этот праздник начали отмечать в 2003 году в США и впоследствии он распространился в других странах.

Цель праздника — побудить людей ежегодно отводить промежуток времени для сосредоточения на всем положительном.

Православная церковь 13 сентября отмечает праздник Возложения честного пояса Пресвятой Богородицы.

Первые христиане хранили части одежды святых, от которых, согласно преданию, совершались чудеса. В частности, от Богородицы остался сплетенный ней пояс из верблюжьей шерсти, который она, как считается, передала апостолу Томи (Фоме), когда возносилась на небеса.

После мученической смерти апостола пояс прятали другие ученики, а в годы правления византийского императора Аркадия (395−408 годы) его перевезли из Иерусалима в Константинополь и положили в одной из церквей.

Спустя пятьсот лет пояс помог вылечить Зою, жену императора Льва Философа (886−912), которая страдала от душевной болезни — однажды во сне императрице было видение, в котором ей сообщалось, что она получит исцеление, как только прикоснется к поясу Богородицы. Считается, что после того, как пояс положили на больную императрицу, она сразу выздоровела. В память об этом событии установили праздник Положения пояса Пресвятой Богородицы.

Народные приметы: