День програміста відзначають 13 вересня

https://racurs.ua/ua/n160041-13-veresnya-vidznachaut-den-programista.html

Ракурс

13 вересня у світі відзначатимуть День комп’ютерника і програміста. Це неофіційне свято, яке припадає на 256-й день року (тобто, у високосні роки це свято припадає на 12 вересня).

Саме цей день обрано для свята, оскільки 256 (два у восьмому ступені) — кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта.

Хоча програмування передусім асоціюється з комп’ютерами, у сучасному світі через руки фахівців з цієї сфери пройшли майже всі електронні пристрої — від пультів дистанційного керування до складних промислових верстатів.

Тож значення професії програміста у повсякденному житті в наші дні важко недооцінити.

На 13 вересня припадає ще одне неофіційне свято — День позитивного мислення. Це свято почали відзначати у 2003 році у США і згодом воно поширилося в інших країнах.

Мета свята — спонукати людей щороку відводити проміжок часу для зосередження на всьому позитивному.

Православна церква 13 вересня відзначає свято Покладання чесного пояса Пресвятою Богородиці.

Перші християни зберігали частини одежі святих, від яких, згідно з переказами, звершувалися чудеса. Зокрема, від Богородиці залишився сплетений нею пояс із верблюжої шерсті, котрий вона, як вважається, передала апостолу Томі (Фомі), коли возносилася на Небеса.

Після мученицької смерті апостола пояс переховували інші учні, а в роки правління візантійського імператора Аркадія (395−408 роки) його перевезли з Єрусалима до Константинополя й поклали в одній з церков.

Через п’ятсот років пояс допоміг вилікувати Зою, дружину імператора Лева Філософа (886−912), яка страждала від душевної хвороби — одного разу уві сні імператриці було видіння, в якому вона сповіщалась, що отримає зцілення, як тільки доторкнеться до пояса Богородиці.

Вважається, що після того, як пояс поклали на хвору імператрицю, вона відразу видужала. На пам’ятку про цю подію встановили свято Покладення пояса Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети: