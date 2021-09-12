Последствия столкновения, фото: полиция Киевской области

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Ракурс

На Киевщине грузовик DAF на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около 14.00 на подъездной железнодорожной колеи к поселку Калиновка Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что грузовик двигался в направлении из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка.

В результате столкновения пострадавших нет, у грузовика поврежден топливный бак.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд, — отмечают в полиции.

В результате инцидента также пострадал один из легковых автомобилей, сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.

В результате ДТП проезд на этом участке был заблокирован.

Напомним, в июле движение ряда поездов в направлении Харьков — Киев — Харьков было задержано в результате столкновения поезда и грузового трейлера на Полтавщине.