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Последствия столкновения, фото: полиция Киевской области
Локомотив столкнулся с грузовиком в Киевской области (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n160040-lokomotiv-stolknulsya-s-gruzovikom-v-kievskoy-oblasti-foto-video.htmlРакурс
На Киевщине грузовик DAF на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.
Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около 14.00 на подъездной железнодорожной колеи к поселку Калиновка Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отмечается, что грузовик двигался в направлении из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка.
В результате столкновения пострадавших нет, у грузовика поврежден топливный бак.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд, — отмечают в полиции.
В результате инцидента также пострадал один из легковых автомобилей, сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.
В результате ДТП проезд на этом участке был заблокирован.
Напомним, в июле движение ряда поездов в направлении Харьков — Киев — Харьков было задержано в результате столкновения поезда и грузового трейлера на Полтавщине.
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