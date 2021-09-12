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Ракурс
Последствия столкновения, фото: полиция Киевской области

Локомотив столкнулся с грузовиком в Киевской области (ФОТО, ВИДЕО)

12 сен 2021, 20:32
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На Киевщине грузовик DAF на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом.

Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, около 14.00 на подъездной железнодорожной колеи к поселку Калиновка Фастовского района Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что грузовик двигался в направлении из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка.

В результате столкновения пострадавших нет, у грузовика поврежден топливный бак.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд, — отмечают в полиции.

Последствия столкновения, фото: полиция Киевской области

В результате инцидента также пострадал один из легковых автомобилей, сообщает Telegram канал dtp.kiev.ua.


В результате ДТП проезд на этом участке был заблокирован.

Напомним, в июле движение ряда поездов в направлении Харьков — Киев — Харьков было задержано в результате столкновения поезда и грузового трейлера на Полтавщине.

Источник: Ракурс


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