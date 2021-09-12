Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Александр Лукашенко, фото: «Деловая столица»

Лукашенко хочет закупить у России оружие, чтобы «закрыть» границу с Украиной

12 сен 2021, 19:59
999

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заявил о планах приобрести российское вооружение на сумму более 1 млрд долл. США.

Это заявление Лукашенко прозвучало во время посещения им российско-белорусских военных учений «Запад-2021» на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, сообщает агентство БелТА.

В частности Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал перспективы поставок в Беларусь комплексов противовоздушной обороны C-400.

Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему, — заявил Лукашенко.

Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет… Мы должны готовиться — 1,2 тыс. км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр, — добавил он.


Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный недавно заявил, что ВСУ готовятся дать отпор противнику, в том числе и с территории Беларуси.

Источник: БелТА


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров