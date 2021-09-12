Момент столкновения, скриншот видео

https://racurs.ua/n160038-chempiona-formuly-1-edva-ne-ubil-bolid-sopernika-video.html

Ракурс

Гонки «Формулы-1» на гран-при Италии едва не привели к трагедии.

Столкнулись болиды Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, которые в результате сошли с гонки, сообщает издание Sport.ua.

Во время гонки Ферстаппен пытался обойти Хэмилтона по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, в результате чего зацепил заднее колесо болида соперника. Болид Ферстаппена подскочил и приземлился на «Мерседес» Хэмилтона сверху — чуть ли не на голову гонщика.

Отмечается, что Хэмилтона спасла установленная на болиде система защиты головы под названием Halo — титановая дуга, которая располагается вокруг головы гонщика и призвана защищать от летающего массивного предмета. Обязательной установка таких систем в «Формуле-1» стала с 2018 года.

The halo saved Lewis Hamilton’s life pic.twitter.com/9NlHpANluf — � ���� � (@JoshHubama) September 12, 2021

В настоящее время в зачете пилотов Хэмилтон на пять очков уступает Ферстаппену, который борется за свой первый титул. Если чемпионом станет Хэмилтон, он обойдет Михаэля Шумахера, в активе которого семь чемпионских званий.

Напомним, в июле на гран-при британского Сильверстоуна произошло столкновение болидов «Формулы-1».

Источник: Sport.ua