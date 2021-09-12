Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Момент зіткнення, скріншот відео

Чемпіона «Формули-1» ледь не вбив болід суперника (ВІДЕО)

12 вер 2021, 19:24
999

Перегони «Формули-1» на гран-прі Італії ледь не привели до трагедії.

Зіткнулися боліди Макса Ферстаппена і Льюїса Хемілтона, які в результаті зійшли з гонки, повідомляє видання Sport.ua.

Під час гонки Ферстаппен намагався обійти Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, в результаті чого зачепив заднє колесо боліда суперника. Болід Ферстаппена підстрибнув і приземлився на «Мерседес» Хемілтона зверху — мало не на голову гонщика.

Зазначається, що Хемілтона врятувала встановлена на боліді система захисту голови під назвою Halo — титанова дуга, яка розташовується навколо голови гонщика і покликана захищати від летячого масивного предмета. Обов’язковим встановлення таких систем у «Формулі-1» стало з 2018 року.

Наразі у заліку пілотів Хемілтон на п’ять очок поступається Ферстаппену, який бореться за свій перший титул. Якщо чемпіоном стане Хемілтон, він обійде Міхаеля Шумахера, в активі якого сім чемпіонських звань.


Нагадаємо, у липні на гран-прі британського Сільверстоуну сталося зіткнення болідів «Формули-1».

Джерело: Sport.ua


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів