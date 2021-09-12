Момент зіткнення, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n160038-chempiona-formuly-1-led-ne-vbyv-bolit-supernyka-video.html

Ракурс

Перегони «Формули-1» на гран-прі Італії ледь не привели до трагедії.

Зіткнулися боліди Макса Ферстаппена і Льюїса Хемілтона, які в результаті зійшли з гонки, повідомляє видання Sport.ua.

Під час гонки Ферстаппен намагався обійти Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, в результаті чого зачепив заднє колесо боліда суперника. Болід Ферстаппена підстрибнув і приземлився на «Мерседес» Хемілтона зверху — мало не на голову гонщика.

Зазначається, що Хемілтона врятувала встановлена на боліді система захисту голови під назвою Halo — титанова дуга, яка розташовується навколо голови гонщика і покликана захищати від летячого масивного предмета. Обов’язковим встановлення таких систем у «Формулі-1» стало з 2018 року.

The halo saved Lewis Hamilton’s life pic.twitter.com/9NlHpANluf — � ���� � (@JoshHubama) September 12, 2021

Наразі у заліку пілотів Хемілтон на п’ять очок поступається Ферстаппену, який бореться за свій перший титул. Якщо чемпіоном стане Хемілтон, він обійде Міхаеля Шумахера, в активі якого сім чемпіонських звань.

Нагадаємо, у липні на гран-прі британського Сільверстоуну сталося зіткнення болідів «Формули-1».

Джерело: Sport.ua