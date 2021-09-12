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Момент зіткнення, скріншот відео
Чемпіона «Формули-1» ледь не вбив болід суперника (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160038-chempiona-formuly-1-led-ne-vbyv-bolit-supernyka-video.htmlРакурс
Перегони «Формули-1» на гран-прі Італії ледь не привели до трагедії.
Зіткнулися боліди Макса Ферстаппена і Льюїса Хемілтона, які в результаті зійшли з гонки, повідомляє видання Sport.ua.
Під час гонки Ферстаппен намагався обійти Хемілтона по зовнішньому радіусу в першому повороті, але наїхав на бордюр, в результаті чого зачепив заднє колесо боліда суперника. Болід Ферстаппена підстрибнув і приземлився на «Мерседес» Хемілтона зверху — мало не на голову гонщика.
Зазначається, що Хемілтона врятувала встановлена на боліді система захисту голови під назвою Halo — титанова дуга, яка розташовується навколо голови гонщика і покликана захищати від летячого масивного предмета. Обов’язковим встановлення таких систем у «Формулі-1» стало з 2018 року.
The halo saved Lewis Hamilton’s life pic.twitter.com/9NlHpANluf— � ���� � (@JoshHubama) September 12, 2021
Наразі у заліку пілотів Хемілтон на п’ять очок поступається Ферстаппену, який бореться за свій перший титул. Якщо чемпіоном стане Хемілтон, він обійде Міхаеля Шумахера, в активі якого сім чемпіонських звань.
Нагадаємо, у липні на гран-прі британського Сільверстоуну сталося зіткнення болідів «Формули-1».
Джерело: Sport.ua
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