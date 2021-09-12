Лукашенко хоче закупити в Росії зброю, щоб «закрити» кордон з Україною

Олександр Лукашенко, фото: «Деловая столица»

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив про плани придбати російське озброєння на суму понад 1 млрд дол. США.

Ця заява Лукашенка пролунала під час відвідування ним російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021» на Обуз-Лєсновскому полігоні під Барановичами, повідомляє агентство БелТА.

Зокрема Лукашенко заявив, що на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним обговорював перспективи поставок до Білорусі комплексів протиповітряної оборони C-400.

У нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему, — заявив Лукашенко.

Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде … Ми повинні готуватися — 1,2 тис. км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр, — додав він.



Нагадаємо, головнокомандувач Збройних cил України Валерій Залужний нещодавно заявив, що ЗСУ готуються дати відсіч противнику, зокрема і з території Білорусі.

Джерело: БелТА