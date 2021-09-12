Наслідки зіткнення, фото: поліція Київської області

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Ракурс

На Київщині вантажівка DAF на залізничному переїзді зіткнулася з локомотивом.

Інцидент стався сьогодні, 12 вересня, близько 14.00 на під’їзній залізничній колії до селища Калинівка Фастівського району Київської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що вантажівка рухалася в напрямку з селища Калинівка в бік селища Данилівка.

В результаті зіткнення постраждалих немає, у вантажівки пошкоджено паливний бак.

За попередньою версією, ДТП трапилась через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд, — зазначають у поліції.

В результаті інциденту також постраждав один із легкових автомобілів, повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Внаслідок ДТП проїзд на цій ділянці було заблоковано.

Нагадаємо, у липні рух низки поїздів в напрямку Харків — Київ — Харків було затримано в результаті зіткнення потяга і вантажного трейлера на Полтавщині.