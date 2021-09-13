На Донбассе погиб боец «глубокой разведки» ВСУ. Фото: Главком

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских воинов. 11 сентября в результате вражеского обстрела погиб один украинский военный. Он выполнял боевую задачу.

Погибшим оказался разведчик глубинной разведки 74 орб Денис Герман. Об этом сообщили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Герман родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Учился в общеобразовательной школе № 91, получил высшее образование по специальности «Правоведение». Украинский герой в конце сентября должен был праздновать свой 32-й день рождения.

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, трое получили ранения, сообщили в пресс-службе ООС.

Возле Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников с станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимо с жизнью. Речь идет о воине 503-го батальона морской пехоты Артуре Голубе. Известно, что военный погиб в результате попадания противотанковой управляемой ракетой в грузовик, за рулем которой он находился.