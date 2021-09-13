Конец осени будет самым напряженным в плане COVID-эпидемии. Фото: slovoidilo.ua

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Заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине медленно растет.

При этом эпидемиологическая ситуация в стране сейчас не критическая. Худший сценарий, при котором новая волна эпидемии в Украине должна расти взрывными темпами, как это совсем недавно было в Европе, не реализовался. Об этом заявляют эксперты Киевской школы экономики (KSE).

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, к середине сентября Украина по показателям выйдет из «желтой зоны» карантина. На пик новая волна коронавируса может выйти во второй половине октября — в конце ноября.

Эти полтора месяца будут самыми напряженными в плане эпидемии, — подчеркнул он.



При этом Ганиченко не сделал конкретных прогнозов относительно введения локдаунов и «красных» карантинных зон в Украине. Он отметил, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью и будут ли такие же взрывные темпы роста больных, как в Европе.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что вспышка коронавируса в Украине осенью будет проходить вместе с сезоном гриппа. Также ожидается циркуляция штаммов B / Washington, H1N1 и H3N2. Появление новых разновидностей гриппа эксперты пока не прогнозируют.