Не только COVID-19 – Минздрав ожидает три штамма гриппа в Украине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n160053-ne-tolko-covid-19-minzdrav-ojidaet-tri-shtamma-grippa-v-ukraine.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Украине осенью будет проходить вместе с сезоном гриппа. Ожидается циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.

Появление новых разновидностей гриппа эксперты не прогнозируют. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше — получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

Минздрав проводит переговоры для получения 30 тыс. бесплатных вакцин от гриппа для врачей. В первую очередь будут вакцинировать тех, кто работает в «ковидных» больницах. В то же время в аптеки планируют доставить около 1 млн доз вакцины, но точное количество будет зависеть от спроса.

Игорь Кузин также анонсировал производство вакцины против гриппа от украинского производителя. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Украине несколько спала за прошедшие сутки, 12 сентября. Вчера было зафиксировано 1 тыс. 205 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных было 149 детей и 23 медработника. В больницы госпитализировали 833 человека, а 18 больных скончались.