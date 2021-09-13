Спад коронавируса зафиксировали в Украине за минувшие сутки. Инфографика: Минздрав

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Заболеваемость коронавирусом в Украине несколько спала за прошедшие сутки, 12 сентября.

Вчера было зафиксировано 1 тыс. 205 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных было 149 детей и 23 медработника. В больницы госпитализировали 833 человека, а 18 больных скончались. Преодолеть коронавирус сумели 758 человек. За сутки медики провели более 21 тыс. тестов методами ПЦР, ИФА и экспресс-тестами. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 166 больных. На Тернопольщине заболели 148 человек, а на Буковине обнаружили 120 инфицированных. Еще 88 больных зафиксировали в Житомирской области и 86 во Львовской.

Отмечается, что с начала пандемии заболели уже 2 млн 317 тыс. 824 человека, но выздороветь смогли уже 2 млн 221 тыс. 868 человек. Коронавирус унес жизни 54 тыс. 360 украинцев.

Напомним, 11 сентября коронавирус в Украине подтвердили у почти 2,2 тыс. человек. Госпитализация понадобилась 1 тыс. 257 лицам, а умерли 22 человека.