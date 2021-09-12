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Ракурс
Коронавирус в Украине - за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек

Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали 1,2 тыс. человек

12 сен 2021, 08:55
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 сентября подтвердили у почти 2,2 тыс. человек. Всего случаев коронавирусной болезни COVID-19 с начала пандемии зафиксировали уже 2,3 млн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в воскресенье.

За сутки 11 сентября в Украине зафиксировано 2 тыс. 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 236, медработников — 35), — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 257 человек;

  • летальных исходов — 22;

  • выздоровели — 499 человек.

За субботу медики протестовали методами ПЦР и ИФА более 21 тыс. украинцев.

За все время пандемии в Украине заболело 2,3 млн человек, выздоровели — 2,2 млн. К сожалению, болезнь унесла жизни 54 тыс. 342 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (193),

  • Черновицкой области (189),

  • Харьковской области (182),

  • Тернопольской области (173),

  • Днепропетровской области (172).

Коронавірус в Україні / РНБО


Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 11 сентября зафиксировано 2 тыс. 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Старт вакцинации в Украине состоялся 24 февраля. С начала кампании проведено более 10,6 млн прививок.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели 12 марта. Затем его неоднократно продлевали. Все области сейчас находятся в «зеленой» зоне. Усиление карантина возможно уже после 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров о переводе страны в «желтую» зону карантина.

Источник: Ракурс


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