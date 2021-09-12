Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували 1,2 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160020-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-1-2-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 12 вересня підтвердили у майже 2,2 тис. осіб. Всього випадків коронавірусної хвороби COVID-19 з початку пандемії зафіксували вже 2,3 млн. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у неділю.
За добу 11 вересня в Україні зафіксовано 2 тис. 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 236, медпрацівників — 35), — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 1 тис. 257 осіб;
летальних випадків — 22;
одужало — 499 осіб.
Впродовж суботи медики протестували методом ПЛР та ІФА понад 21 тис. українців.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2,3 млн осіб, одужало — 2,2 млн. На жаль, хвороба забрала життя 54 тис. 342 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Києві (193),
Чернівецькій області (189),
Харківській області (182),
Тернопільській області (173),
Дніпропетровській області (172).
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, 11 вересня зафіксовано 2 тис. 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Старт вакцинації в Україні відбувся 24 лютого. Від початку кампанії проведено понад 10,6 млн щеплень.
Карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили 12 березня. Потім його неодноразово продовжували. Усі області наразі перебувають у «зеленій» зоні. Посилення карантину можливе вже після 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів про переведення країни до «жовтої» зони карантину.