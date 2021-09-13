Спад коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Інфографіка: МОЗ

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Захворюваність на коронавірус в Україні дещо спала минулої доби, 12 вересня.

Вчора було зафіксовано 1 тис. 205 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих було 149 дітей та 23 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 833 осіб, а 18 хворих померли. Подолати коронавірус зуміли 758 осіб. За добу медики провели понад 21 тис. тестів методами ПЛР, ІФА та експрес-тестами. Про це 13 вересня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 166 хворих. На Тернопільщині захворіли 148 осіб, а на Буковині виявили 120 інфікованих. Ще 88 хворих зафіксували у Житомирській області та 86 у Львівській.

Зазначається, що з початку пандемії захворіли вже 2 млн 317 тис. 824 особи, але одужати змогли вже 2 млн 221 тис. 868 осіб. Коронавірус забрав життя 54 тис. 360 українців.

Нагадаємо, 11 вересня коронавірус в Україні підтвердили у майже 2,2 тис. осіб. Госпіталізація знадобилася 1 тис. 257 особам, а померли 22 людини.