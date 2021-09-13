Випробування крилатих ракет великої дальності провела КНДР. Фото: vesti.ru

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Ракетні пуски у Північній Кореї були зафіксовані в минулі вихідні.

Корейська Народно-Демократична Республіка провела випробування нових крилатих ракет великої дальності. Випробувальні стрільби пройшли 11 та 12 вересня після двох років досліджень. Про це повідомляє видання «Ренхап».

Північнокорейські інженери впевнені, що розробка «стратегічної зброї величезного значення» просувається вперед. Під час пуску детально протестували ракету, тягу двигуна на землі, управління і наведення, потужності боєголовки, різні льотні випробування.

Як пише ТАСС, в Сполучених Штатах відреагували на нові ракетні пуски Північної Кореї. Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США заявило, що продовжить стежити за розвитком ситуації спільно зі своїми союзниками і партнерами. А в Пентагоні вважають, що випробування ракет вказує на загрози, які це представляє для сусідів КНДР і міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, у березні КНДР випустила кілька ракет малої дальності впродовж кількох днів. Тоді це стало першим викликом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену.

Джерело: «Ренхап», ТАСС