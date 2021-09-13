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Ракурс
«Пиловий диявол» пронісся під Одесою. Фото:

«Пиловий диявол» пронісся під Одесою — ефектне відео

13 вер 2021, 08:17
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Піщаний вихор виник у селі Кремидівка Одеської області.

Атмосферне явище за 34 км від Одеси зафіксували у неділю, 12 серпня. Очевидці зняли вихор, який ще називають «пиловим дияволом», на відео й оприлюднили його у соцмережах. На кадрах видно, що пиловий стовп утворився в полі. Про це повідомляє один із місцевих пабліків в Telegram.

Як відомо, «пиловий диявол» — це пиловий вихор, який виникає вдень у малохмарну спекотну погоду при сильному прогріванні землі. Висота вихору досягає 10−20 м. Це короткочасне явище, триває воно до 2 хвилин.

Вихор підіймає з поверхні землі пил, пісок, камінчики, дрібні предмети й може перенести їх на сотні метрів. На відміну від смерчу, піщаний вихор не досягає хмар, тому сильної небезпеки для людей він не представляє.


Нагадаємо, у вересні 2020 року в Одеській області вже фіксували «пилового диявола». Тоді унікальне погодне явище зняли на відео поблизу національного природного парку «Тузловські лимани».

Джерело: Ракурс


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