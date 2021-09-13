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Ракурс
«Пылевой дьявол» пронесся под Одессой. Фото:

«Пылевой дьявол» пронесся под Одессой — эффектное видео

13 сен 2021, 08:17
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Песчаный вихрь возник в селе Кремидовка Одесской области.

Атмосферное явление в 34 км от Одессы зафиксировали в воскресенье, 12 августа. Очевидцы сняли вихрь, который еще называют «пылевым дьяволом», на видео и обнародовали его в соцсетях. На кадрах видно, что пылевой столб образовался в поле. Об этом сообщает один из местных пабликов в Telegram.

Как известно, «пылевой дьявол» — это пылевой вихрь, который возникает днем в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве земли. Высота вихря достигает 10−20 м. Это кратковременное явление, длится оно до 2 минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и может перенести их на сотни метров. В отличие от смерча, песчаный вихрь не достигает облаков, поэтому сильной опасности для людей он не представляет.


Напомним, в сентябре 2020 года в Одесской области уже фиксировали «пылевого дьявола». Тогда уникальное погодное явление сняли на видео вблизи национального природного парка «Тузловские лиманы».

Источник: Ракурс


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