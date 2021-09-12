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Ракурс
«Белые» хакеры проверили приложение «Дія» на уязвимости

«Дія» проверили «белые» хакеры — нашли ли уязвимости, рассказал Федоров

12 сен 2021, 22:08
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Уязвимости в системе предоставления государственных услуг «Дія» так называемым «белым» хакерам (специалистами, которые ищут уязвимые места в системах в обмен на вознаграждение) пока обнаружить не удалось.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

27 июля Минцифры начало второй этап багбаунти (подхода к тестированию программ, в ходе которого киберспециалистов вознаграждают за найденные и подтвержденные ошибки в соответствии с уровнем их опасности) «Дії» с призовым фондом в 1 млн грн.

Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали, — отметил Федоров.


Напомним, интернет-портал «Дія» недавно закрывался на «ремонт» — происходило обновление адресных справочников. При этом само приложение «Дія» продолжало работать в штатном режиме.

Источник: «Интерфакс-Украина»


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