«Дію» перевірили «білі» хакери — чи знайшли вразливості, розповів Федоровhttps://racurs.ua/ua/n160043-diu-pereviryly-bili-hakery-chy-znayshly-vrazlyvosti-rozpoviv-fedorov.htmlРакурс
Вразливості у системі надання державних послуг «Дія» так званим «білим» хакерам (фахівцями, які шукають вразливі місця у системах в обмін на винагороду) наразі виявити не вдалося.
Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
27 липня Мінцифри розпочало другий етап баґбаунті (підходу до тестування програм, в ході якого кіберфахівців винагороджують за знайдені та підтверджені помилки відповідно до рівня їхньої небезпеки) «Дії» з призовим фондом в 1 млн грн.
Конкурс і зараз проходить, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували, — зазначив Федоров.
Нагадаємо, інтернет-портал «Дія» нещодавно закривався на «ремонт» — відбувалося оновлення адресних довідників. При цьому сам застосунок «Дія» продовжував працювати в штатному режимі.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»