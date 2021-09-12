«Білі» хакери перевірили додаток «Дія» на вразливості

https://racurs.ua/ua/n160043-diu-pereviryly-bili-hakery-chy-znayshly-vrazlyvosti-rozpoviv-fedorov.html

Ракурс

Вразливості у системі надання державних послуг «Дія» так званим «білим» хакерам (фахівцями, які шукають вразливі місця у системах в обмін на винагороду) наразі виявити не вдалося.

Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

27 липня Мінцифри розпочало другий етап баґбаунті (підходу до тестування програм, в ході якого кіберфахівців винагороджують за знайдені та підтверджені помилки відповідно до рівня їхньої небезпеки) «Дії» з призовим фондом в 1 млн грн.

Конкурс і зараз проходить, він тепер постійний. Гроші поки не виплачували, — зазначив Федоров.



Нагадаємо, інтернет-портал «Дія» нещодавно закривався на «ремонт» — відбувалося оновлення адресних довідників. При цьому сам застосунок «Дія» продовжував працювати в штатному режимі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»