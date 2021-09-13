Испытания крылатых ракет большой дальности провела КНДР. Фото: vesti.ru

https://racurs.ua/n160045-ispytaniya-novyh-raket-bolshoy-dalnosti-provela-kndr-ssha-otreagirovali.html

Ракурс

Ракетные пуски в Северной Корее были зафиксированы в минувшие выходные.

Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новых крылатых ракет большой дальности. Испытательные стрельбы прошли 11 и 12 сентября после двух лет исследований. Об этом сообщает издание «Ренхап».

Северокорейские инженеры уверены, что разработка «стратегического оружия огромного значения» продвигается вперед. Во время пуска детально протестировали ракету, тягу двигателя на земле, управление и наведение, мощности боеголовки, различные летные испытания.

Как пишет ТАСС, в Соединенных Штатах отреагировали на новые ракетные пуски Северной Кореи. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что продолжит следить за развитием ситуации совместно со своими союзниками и партнерами. А в Пентагоне считают, что испытания ракет указывает на угрозы, которые представляет для соседей КНДР и международного сообщества.

Напомним, в марте КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в течение нескольких дней. Тогда это стало первым вызовом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

Источник: «Ренхап», ТАСС