КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия. Фото:

https://racurs.ua/n216271-kndr-prigrozila-ssha-i-ujnoy-koree-yadernym-orujiem.html

Ракурс

КНДР попередила США та Південну Корею про можливе застосування ядерної зброї.

У Пхеньяні заявили про готовність задіяти положення закону про державні ядерні сили у відповідь на «військову політику» Вашингтону та Сеула. Попередження озвучив представник Міністерства оборони Північної Кореї, передає державне Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

Загрози ворогів, пов’язані з атакою та використанням зброї масового знищення проти нашої держави, можуть вважатися найбільшим викликом забезпечення безпеки, який вимагає введення в дію закону правової держави про політику з питань державних ядерних збройних сил. Хотів би порадити проаналізувати, що означає приведення в дію відповідних статей, і сприймати це як серйозне попередження, — наголосив він.

Представник північнокорейської диктатури не уточнив, за яких конкретно умов та які саме положення закону можуть бути задіяні.

Посадовець додав, що армія КНДР продовжить стежити за військовими діями США та їхніх союзників та регулярно оцінюватиме рівень загроз для безпеки держави.

Нагадаємо, у травні Науково-дослідний інститут при розвідці Південної Кореї інформував, що Північна Корея заробила близько 13 млрд дол. за три роки підтримки Російської Федерації у війні проти України.

Джерело: KCNA