Придется «слить в унитаз»: в Украине COVID-вакцинам грозит утилизация

https://racurs.ua/2930-pridetsya-slit-v-unitaz-v-ukraine-covid-vakcinam-grozit-utilizaciya.html

Ракурс

Через 196 дней прививочной кампании от коронавируса, стартовавшей 28 февраля этого года, Украина пересекла долгожданную красивую отметку в 10 млн прививок. О чем не преминул похвастаться министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными. Темпы вакцинации действительно ускорились, но это вряд ли спасет некоторые вакцины. В ближайшие пару месяцев незавидная участь, скорее всего, ожидает около 2 млн доз. Образно говоря, их придется «слить в унитаз».

Ускоряемся-ускоряемся, но не успеваем

Всего в Украину было доставлено более 20 млн доз COVID-вакцин разных производителей, из которых почти 12,6 млн закуплены за средства госбюджета. Около 4,3 млн доз поступили в страну в рамках проекта COVAX (всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа стран к вакцинам против COVID-19). Свыше 3,3 млн доз Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Еще в начале июля правительство Германии приняло решение передать до конца года третьим странам минимум 30 млн доз вакцин от коронавируса производства AstraZeneca и Johnson&Johnson. В первых числах августа началась отправка избыточных доз AstraZeneca в ряд стран. Первые 1,3 млн доз препаратов должны были поступить в Судан, Узбекистан, Эфиопию, Афганистан и Таджикистан. Поставка вакцин осуществляется через глобальную инициативу COVAX.

21 августа украинские СМИ запестрели фото. Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала министру здравоохранения Украины в качестве срочной помощи в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca (на общую сумму около 6 млн евро). Передача препаратов состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в столицу Украины.

Вакцины имеют свой срок годности. Некоторые из поступивших препаратов не пригодны к употреблению после 31 октября, другие — после 30 ноября (согласно данным на сайте СНБОУ health-security.rnbo.gov.ua/vaccination). И дело здесь не в том, что в нашу страну пришли вакцины с истекающим сроком. «Жизнь» большинства из них не отличается продолжительностью — не более полугода. «Долгожителем» можно считать китайскую CoronaVac (производитель Sinovac Biotech), которая готова защищать от ковида в течение двух лет от даты производства.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, на уровне областей хранятся более 3 млн доз вакцины шведско-британского производителя AstraZeneca. Некоторые партии этого препарата имеют срок годности до октября, ноября и декабря. Также в областях насчитывается около 1,1 млн доз вакцины Comirnaty американского производителя Pfizer, несколько тысяч доз которой должны быть использованы до ноября-декабря.

«Мы видим, что некоторые области используют ту или иную вакцину гораздо эффективнее, например, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская», — говорит Игорь Кузин.

Если о судьбе вакцины Comirnaty (Pfizer), похоже, переживать не стоит, ведь именно за ней чаще всего охотятся украинцы, то о шведско-британском детище этого не скажешь. За последнюю неделю (с 30 августа по 5 сентября) было использовано всего около 50 тыс. доз AstraZeneca (для сравнения: вакцину от Pfizer за эти же семь дней ввели почти 300 тысячам человек). При такой скорости вакцинации на использование всех 3,1 млн доз AstraZeneca ушло бы больше года, да вот срок годности не позволит.

Несмотря на ускорение прививочной кампании от коронавируса в целом, Украина уперлась в планку около 150 тыс. доз в сутки (например, в соседней Польше в июне этот показатель составлял до 600 тыс. доз в сутки), сетуют эксперты.

Вряд ли кардинально изменит ситуацию и рекомендация Минздрава использовать AstraZeneca с минимальным интервалом между первой и второй дозами — четыре недели (ранее этот промежуток составлял 12 недель). В Минздраве также утверждают, что прицельно мотивировать прививаться той или иной вакциной министерство не планирует.

По подсчетам системного аналитика Евгения Истребина, в ближайшие два месяца Украина будет вынуждена «слить в унитаз» порядка 2 млн доз вакцины AstraZeneca. Ведь все препараты, которые не успеют использовать до истечения срока годности, придется утилизировать. Вакцины не сливают в унитаз, не выбрасывают на помойку, утилизация иммунобиологических препаратов — удовольствие недешевое. Интересно, за чей счет? И кого назначат стрелочником?

COVID-19 становится пандемией невакцинированных

Что мы имеем на сегодняшний день? Более 5,6 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, полностью иммунизированных менее 5 миллионов человек. Из 10 млн введенных доз всего 2,8 млн приходятся на людей 60 лет и старше.

«Это именно те, кто будет тяжело болеть и умирать. Сколько этих людей в Украине? По данным Госстата, 10,1 миллиона. Первую дозу сделали 15,6% (1,57 миллиона) лиц преклонного возраста, вторую дозу — 12,4% (1,25 миллиона). Наихудшая ситуация среди людей 80+: вакцинировано второй дозой 5,9%, а летальность около 18%», — отмечает иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. И.Мечникова Андрей Волянский.

По словам врача, на сегодняшний день самая уязвимая категория украинцев все еще остается беззащитной перед неизбежной волной. А как нужно было прививать? Например, как в ЕС: в апреле было привито 80% человек 80+, в мае — 80% людей в возрасте 70–80 лет, в июне — 80% людей от 60 до 70 лет.

«COVID-19 становится пандемией невакцинированных», — убежден министр здравоохранения Виктор Ляшко. Накануне грядущего усиления карантина Минздрав предлагает предусмотреть «плюшки» для вакцинированных в «желтой» и «красной» зонах. По словам министра, его ведомство работает над новыми правилами карантина.

«Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных украинцев к привычному… Большинство ограничений в «желтом» и «красном» уровнях не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений», — заявил Ляшко.

Министр добавил, что для «желтой» зоны достаточно будет одной дозы (например, работу учебных заведений не будут ограничивать при условии наличия у 80% педагогов документов о подтверждении вакцинации хотя бы одной дозой), а для «красной» необходимо завершить полный курс вакцинации от коронавируса.

Напомним, что найти ближайший пункт вакцинации, ознакомиться с контактами для записи и графиком работы можно здесь: https://list.covid19.gov.ua