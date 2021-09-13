COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск смерти при инфицировании. Фото: mil.gov.ua

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Привитые от коронавируса люди в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения COVID-19.

К такому выводу пришли специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после проведенного исследования. В научной работе были задействованы более 600 тыс. человек. Об этом сообщает издание The Hill.

По словам директора CDC Рошель Валенскі, исследование показало, что вакцинированные с вероятностью более чем в 10 раз большей, чем привитые, могут быть госпитализированы при заражении коронавирусом. Также непривитые в 4,5 раза быстрее заразятся им, чем люди, прошедшие полный курс вакцинации.

По информации издания, результаты проведенного исследования опубликовали после того, как президент США Джо Байден в своем телеобращении к нации объявил распоряжение, согласно которому все госслужащие должны быть вакцинированы от коронавируса.

Как известно, более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины. Полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

Напомним, исследователи из США установили, что вакцинированные от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается.

Источник: The Hill