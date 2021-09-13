COVID-вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті при інфікуванні — вченіhttps://racurs.ua/ua/n160052-covid-vakcynaciya-v-11-raziv-znyjuie-ryzyk-smerti-pry-infikuvanni-vcheni.htmlРакурс
Щеплені від коронавірусу люди в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження COVID-19.
Такого висновку дійшли фахівці американських центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) після проведеного дослідження. У науковій роботі були задіяні понад 600 тис. осіб. Про це повідомляє видання The Hill.
За словами директора CDC Рошель Валенскі, дослідження показало, що невакциновані з ймовірністю більш ніж в 10 разів більшою, ніж щеплені, можуть бути госпіталізовані при зараженні коронавірусом. Також нещеплені в 4,5 рази швидше заразяться їм, ніж люди, які пройшли повний курс вакцинації.
За інформацією видання, результати проведеного дослідження опублікували після того, як президент США Джо Байден у своєму телезверненні до нації оголосив розпорядження, згідно з яким всі держслужбовці повинні бути вакциновані від коронавірусу.
Як відомо, понад 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини. Повністю щеплені від коронавірусу більше 64% населення США.
Нагадаємо, дослідники з США встановили, що вакциновані від коронавірусу люди у подальшому відчувають менше стресу, а їх психічний стан поліпшується.
Джерело: The Hill