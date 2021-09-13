Не тільки COVID-19 – МОЗ очікує три штами грипу в Україні. Фото: Слово і діло

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Спалах коронавірусу в Україні восени проходитиме разом із сезоном грипу. Очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2.

Появу нових різновидів грипу експерти не прогнозують. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше — отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

МОЗ проводить перемовини для отримання 30 тис. безкоштовних вакцин від грипу для лікарів. В першу чергу будуть вакцинувати тих, хто працює у «ковідних» лікарнях. Водночас в аптеки планують доставити близько 1 млн доз вакцини, але точна кількість залежатиме від попиту.

Ігор Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника. Її поява запланована на перше півріччя 2022 року.

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус в Україні дещо спала минулої доби, 12 вересня. Вчора було зафіксовано 1 тис. 205 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих було 149 дітей та 23 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 833 осіб, а 18 хворих померли.