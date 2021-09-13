Кінець осені буде найнапруженішим у плані COVID-епідемії. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n160054-konkretyky-malo-ale-vybuhu-ne-stalosya-eksperty-pro-pik-covid-19-v-ukrayini.html

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Захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні повільно зростає.

При цьому епідеміологічна ситуація в країні зараз не критична. Найгірший сценарій, за якого нова хвиля епідемії в Україні мала наростати вибуховими темпами, як це зовсім нещодавно було в Європі, не реалізувався. Про це заявляють експерти Київської школи економіки (KSE).

За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрія Ганіченка, до середини вересня Україна за показниками вийде з «жовтої зони» карантину. На пік нова хвиля коронавірусу може вийти о другій половині жовтня — наприкінці листопада.

Ці півтора місяця будуть найнапруженішими в плані епідемії, — наголосив він.



При цьому Ганіченко не зробив конкретних прогнозів стосовно запровадження локдаунів та «червоних» карантинних зон в Україні. Він зазначив, що все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація із захворюваністю та чи будуть такі ж вибухові темпи зростання хворих, як у Європі.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що спалах коронавірусу в Україні восени проходитиме разом із сезоном грипу. Також очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Появу нових різновидів грипу експерти поки не прогнозують.