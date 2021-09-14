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Ракурс
Учені тричі спостерігали вибух однієї зірки завдяки викривленню Всесвіту, фото:

Космічне дежавю — викривлення Всесвіту тричі показало вибух однієї зірки (ФОТО)

14 вер 2021, 08:06
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Астрономи з Копенгагенського університету (Данія) тричі в різних місцях на небі спостерігали вибух однієї й тієї ж наднової зірки, розташованої у віддаленій галактиці.

Таке явище виникло завдяки ефекту так званого «гравітаційного лінзування» — величезна кількість сили тяжіння від скупчення далеких галактик MACS J0138 змушує простір викривлятися настільки, що світло від них вигинається і надходить до нас з багатьох напрямків, повідомляє прес-служба вишу.

Це відкриття учені зробили, проаналізувавши знімки однієї з галактик, зроблені космічним телескопом «Хаббл» в різні періоди.

Аналізуючи знімки за 2016 рік, учені помітили у віддаленій галактиці три джерела яскравого світла. Ці джерела зникли, коли «Хаббл» повторно фотографував цю ділянку неба в 2019 році.

Ці три джерела виявилися кількома зображеннями однієї зірки, життя якої закінчилося колосальним вибухом — надновою.

Одна зірка вибухнула 10 мільярдів років тому, задовго до того, як утворилося наше Сонце. Спалах світла від цього вибуху лише зараз досяг нас, — зазначають учені.

Наднову, відому як SN-Requiem можна побачити на трьох із чотирьох «дзеркальних зображеннях» галактики.

Кожне зображення представляє різні моменти перебігу вибуху наднової. Дослідивши, як розподілені галактики на знімку і як ці зображення спотворюються викривленням простору, учені розрахували, наскільки «затримані» ці зображення.

Це дозволило астрономам зробити несподіваний прогноз: вибух цієї наднової можна буде побачити ще раз — через 16 років.


Четверте зображення галактики відстає приблизно на 21 рік, що повинно дозволити нам побачити, як наднова вибухне ще раз, десь близько 2037 року, — зазначають науковці.

Зліва – зображення 2016 року, на якому світло від тієї ж вибухаючої зірки – наднової – видно в трьох місцях на нічному небі. Праворуч – та сама область в 2019 році, де наднової вже немає. Фото: S. Rodney (U. of S. Carolina), G. Brammer (Cosmic Dawn Center), J. DePasquale (STScI), P. Laursen (Cosmic Dawn Center)

Джерело: Ракурс


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