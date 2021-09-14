Учені тричі спостерігали вибух однієї зірки завдяки викривленню Всесвіту, фото:

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Ракурс

Астрономи з Копенгагенського університету (Данія) тричі в різних місцях на небі спостерігали вибух однієї й тієї ж наднової зірки, розташованої у віддаленій галактиці.

Таке явище виникло завдяки ефекту так званого «гравітаційного лінзування» — величезна кількість сили тяжіння від скупчення далеких галактик MACS J0138 змушує простір викривлятися настільки, що світло від них вигинається і надходить до нас з багатьох напрямків, повідомляє прес-служба вишу.

Це відкриття учені зробили, проаналізувавши знімки однієї з галактик, зроблені космічним телескопом «Хаббл» в різні періоди.

Аналізуючи знімки за 2016 рік, учені помітили у віддаленій галактиці три джерела яскравого світла. Ці джерела зникли, коли «Хаббл» повторно фотографував цю ділянку неба в 2019 році.

Ці три джерела виявилися кількома зображеннями однієї зірки, життя якої закінчилося колосальним вибухом — надновою.

Одна зірка вибухнула 10 мільярдів років тому, задовго до того, як утворилося наше Сонце. Спалах світла від цього вибуху лише зараз досяг нас, — зазначають учені.

Наднову, відому як SN-Requiem можна побачити на трьох із чотирьох «дзеркальних зображеннях» галактики.

Кожне зображення представляє різні моменти перебігу вибуху наднової. Дослідивши, як розподілені галактики на знімку і як ці зображення спотворюються викривленням простору, учені розрахували, наскільки «затримані» ці зображення.

Це дозволило астрономам зробити несподіваний прогноз: вибух цієї наднової можна буде побачити ще раз — через 16 років.