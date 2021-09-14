Загострення на Донбасі. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160139-zagostrennya-na-donbasi-sposterigachi-poyasnyly-aktyvnist-prokremlivskyh-orkiv.html

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Агресія Росії на Донбасі зростає в геометричній прогресії, заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов.

Україна постійно спрямовує ноти стурбованості до ОБСЄ і дотримується обумовлених домовленостей на Донбасі. Про це Апполонов розповів в коментарі телеканалу «Дом».

За дві доби, 11 і 12 вересня, четверо військовослужбовців загинули, 15 були поранені. Загалом за два дні збройні формування Російської Федерації здійснили 47 обстрілів.

На мою думку, це обумовлено початком активної фази стратегічних навчань «Захід-2021» і початком проведення виборів до Держдуми Росії із залученням цивільного населення, яке отримало паспорти Російської Федерації, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, — сказав керівник української сторони СЦКК.



Також Апполонов вважає, що країна-агресор хоче показати міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни. Він повідомив, що протягом останніх двох діб українська сторона направила 109 нот за фактом порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, минулої доби, 13 вересня, в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Загалом було зафіксовано 12 порушень бойовиками досягнутих домовленостей про припинення вогню.