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В Україні помітно зросли ціни, фото: СТБ

Цигарки, яйця і курятина — Держстат назвав лідерів зростання цін

14 вер 2021, 14:56
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В Україні за період з серпня 2020 року по серпень 2021 року подорожчали всі продукти тваринного походження.

Також подорожчали сигарети вітчизняного виробництва, пиво, горілка та столові вина. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на дані Держстатистики.

Середня ціна на продукти харчування за рік змінилася так:

  • яйця почали продаватися на 56,6% дорожче (по 26,29 грн за десяток);
  • сало зросло на 13,0% (продавалося по 82,81 грн за кг);
  • яловичина здорожчала на 15,7% (продавалася по 165,0 грн за кг);
  • свинина подорожчала на 2,2% (122,11 грн за кг);
  • ковбаса варена першого ґатунку — на 13,6% (по 113,06 грн за кг);
  • куряче філе — на 27,5% (по 111,39 грн за кг);
  • курятина у тушках — на 34% (по 69,94 грн за кг);
  • морожена риба — на 6% (по 84,87 грн за кг);
  • молоко пастеризоване жирністю до 2,6% — на 7,2% (до 26,62 грн за кг);
  • сири м’які жирні — на 10,3% (до 117,22 грн за кг);
  • сметана жирністю до 15% - на 13,8% (до 70,37 грн за кг);
  • вершкове масло — на 9,2% (до 47,41 грн за 200 г).

Середні ціни на алкоголь змінилися так:


  • пиво вітчизняного виробництва піднялось у ціні на 7,1% (до 18,84 грн за 0,5 л);
  • горілка — на 1,3% (до 93,70 грн за 0,5 л);
  • вина столові — на 4,7% (до 70,19 грн за 0,75 л).

Середні ціни на сигарети з серпня 2020 року по серпень 2021 року змінилися так:

  • сигарети з фільтром вітчизняних здорожчали на 19,9% (по 48,85 грн за пачку (20 шт.);
  • сигарети без фільтра — на 20,4% (по 43,87 грн за пачку).

Джерело: «Укрінформ»


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