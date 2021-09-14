Привчити корів ходити в туалет зуміли вчені. Фото: ukrvet.ua

https://racurs.ua/ua/n160137-pryvchyty-koriv-hodyty-v-tualet-zumily-vcheni.html

Ракурс

Привчити до туалету корів зуміли науковці з Німеччини та Нової Зеландії.

Такий спосіб допоможе скоротити викиди худобою аміаку. Ці викиди прямо не впливають на глобальне потепління, але потрапляючи в ґрунт, аміак переробляється в оксид азоту — третій за поширеністю парниковий газ. Наукова стаття опублікована в журналі Current Biology.

У ході експерименту MooLoo, дослідники почали винагороджувати їжею тих телят, які мочилися в туалеті. Потім їм стали дозволяти наближатися до лотків при виникненні необхідності. Для того ж, щоб сечовипускання поза лотком асоціювалося з негативними відчуттями, вчені спробували програвати телятам через навушники-вкладиші неприємну музику — однак ті не відреагували на подібну стимуляцію. Потрібного ефекту вдалося досягти завдяки кількасекундному «душу» з розбризкувачів.

За кілька тижнів дослідникам вдалося привчити до туалету 11 з 16 телят, які брали участь в експерименті. Науковці кажуть, що худоба демонструвала привченість, схожу з дітьми.

Старший науковий співробітник Інституту біології сільськогосподарських тварин Асоціації Лейбніца Ян Лангбейн упевнений, що через кілька років всі корови будуть ходити в туалет. Вчені стверджують, що збір 80% коров’ячої сечі призведе до зниження викидів аміаку на 55%.

Нагадаємо, у Нідерландах у порту Роттердама з травня 2019 року працює перша в країні плавуча ферма, де працюють 32 корови молочного напряму. Годують корів тут залишками зерна з місцевих пивоварних заводів, з кафе і ресторанів. Тваринам вирощують рослини під світлодіодними ліхтарями на цій же ж фермі. У раціоні корів є і ряска, оскільки вона багата протеїном і швидко зростає. П’ють тварини на фермі дощову воду, яка фільтрується.

Джерело: Current Biology