Найстарішу у світі мозаїку знайшли в Туреччині – фото знахідки

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У Туреччині археологи знайшли унікальну мозаїку віком 3,5 тис. років. Вчені стверджують, що вона є найстарішою у світі.

Знахідку виявили у провінції Йозгат, що в центральній частині країни. Її датують 1 тис. 500 роками до н.е. Про це повідомляє Arkeolojik Haber.

Місцеве керівництво планує перетворити місце, де було виявлено мозаїку, на туристичний об'єкт. Знахідка становить собою структуру хетського періоду. Раніше подібні мозаїки науковці розкопали в Греції.

Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна, — повідомив керівник управління культури та туризму провінції Йозгат Хусеїн Чітчі.

Нагадаємо, у червні археологи знайшли рештки замку, побудованого 2 тис. 800 років тому на висоті 2 тис. 500 м, у турецькій провінції Ван.

Джерело: Arkeolojik Haber