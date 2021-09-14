Денис Малюська, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n160135-likvidaciya-oask-maluska-ne-znaie-hto-shvydko-zaminyt-vovka-i-yogo-kompaniu.html

Ракурс

Законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) був поданий президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний ще у квітні 2021 року.

Попри це, його досі не розглядали. Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, чому затягується ліквідація ОАСК, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Малюська запевнив, що цей законопроект точно розглянуть, проте зазначив, що процес ліквідації ОАСК пов’язаний з низкою труднощів.

Всі справи, які зараз розглядає ОАСК, повинні перейти в інший суд — Київський окружний адмінсуд, у якого набагато менше суддів і у них є свої справи. Вони повинні додатково до них почати розглядати справи від ОАСК, — зазначив міністр. — Потім, коли замість ОАСК буде створено новий суд, справи знову повинні передати туди. Більш того, їх знову змушені будуть почати розглядати спочатку. Вже третій раз.

Малюська наголосив, що суддів до нового суду можна буде призначити лише після того, як запрацює Вища кваліфікаційна комісія суддів.

А це теж тривалий час, — зазначив він.

За словами Малюськи, оперативна ліквідація ОАСК призведе до того, що, за приблизними оцінками, від 50 до 70 тис. справ будуть дуже довго шукати свого вирішення.

На це підуть роки. Це буде сильний удар по системі розгляду адміністративних суперечок, — резюмував міністр.

Варто додати, що в профільному комітеті з питань правової політики Ради законопроект Зеленського про ліквідацію ОАСК не бачать серед пріоритетних.

Голова комітету Андрій Костін заявляв, що підтримує законопроект Зеленського, але він викликав велику дискусію під час його попереднього розгляду на комітеті — ініціативу розкритикували не лише члени комітету від опозиції, а й представники «Слуги народу».

Зокрема, «слуга» Сергій Демченко назвав законопроект «підставою» для президента.

Основні претензії до законопроекту стосуються того, що в ньому порушена процедура ліквідації суду — законодавство передбачає, що така ініціатива від глави держави може бути внесена в Раду тільки після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Джерело: «РБК-Україна»