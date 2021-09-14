Денис Малюська, фото: социальные сети

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Законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный еще в апреле 2021 года.

Несмотря на это, его до сих пор не рассматривали. Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, почему затягивается ликвидация ОАСК, сообщает агентство «РБК-Украина».

Малюська заверил, что этот законопроект точно рассмотрят, однако отметил, что процесс ликвидации ОАСК связан с рядом трудностей.

Все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд — Киевский окружной админсуд, у которого гораздо меньше судей и у них есть свои дела. Они должны дополнительно к ним начать рассматривать дела от ОАСК, — отметил министр. — Потом, когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда. Более того, их снова вынуждены будут начать рассматривать сначала. Уже в третий раз.

Малюська подчеркнул, что судей в новый суд можно будет назначить только после того, как заработает Высшая квалификационная комиссия судей.

А это тоже долгое время, — отметил он.

По словам Малюськи, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что, по приблизительным оценкам, от 50 до 70 тыс. дел будут очень долго искать своего решения.

На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров, — резюмировал министр.

Стоит добавить, что в профильном комитете по вопросам правовой политики Рады законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК не видят среди приоритетных.

Глава комитета Андрей Костин заявлял, что поддерживает законопроект Зеленского, но он вызвал большую дискуссию во время его предыдущего рассмотрения на комитете — инициативу раскритиковали не только члены комитета от оппозиции, но и представители «Слуги народа».

В частности, «слуга» Сергей Демченко назвал законопроект «подставой» для президента.

Основные претензии к законопроекту касаются того, что в нем нарушена процедура ликвидации суда — законодательство предусматривает, что такая инициатива от главы государства может быть внесена в Раду только после консультаций с Высшим советом правосудия.