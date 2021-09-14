Больница. Фото: istock

https://racurs.ua/n160134-dinamika-covid-gospitalizaciy-prevyshena-v-shesti-regionah-spisok.html

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Коронавирус в Украине снова распространяется — в шести регионах динамика госпитализаций существенно возросла.

Количество доставленных в больницы увеличилось в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской областях. Об этом сообщает Минздрав.

До этого количество госпитализаций неуклонно росло в Тернопольской области, но в последний день заболеваемость пошла на спад. В то же время в Волынской, Львовской и Одесской областях количество госпитализаций продолжает увеличиваться, что может повлиять на усиление карантинных ограничений в регионах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине ускоряется ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 — количество выявленных новых случаев за неделю выросло почти на 50%. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится и в дальнейшем, а темпы ускоряться из-за новых локальных центров вспышки.