Оккупанты подтянули снайперов к линии фронта. Фото: versiya.info

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Ракурс

Российские снайперы прибыли на линию фронта на Донбассе.

В соединениях и частях первого и второго армейских корпусов террористических ЛНР и ДНР оккупанты запланировали проведение сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями. Также командование российско-террористических войск хочет провести учения с боевыми стрельбами танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Разведчики отмечают, что оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар. Вражеские стрелки не только открывают огонь по бойцах ВСУ, но и уничтожают системы видеонаблюдения и провоцируют ответный огонь.

Напомним, в феврале в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляли, что Донбасс стал полигоном для испытания новейшей российской снайперской винтовки. Разведчики установили, что на территории Украины постоянно находятся около 50 российских снайперов — снайперские группы вооруженных сил РФ, Федеральной службы безопасности и других силовых структур.