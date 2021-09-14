Маньяк жестоко убил друга и тетю — его ищут третью неделю. Фото: Obozrevatel

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Ракурс

В Луганской области мужчина убил двух человек, правоохранители уже несколько недель не могут его найти.

В Старобельске в ночь с 29 на 30 августа Дмитрий Федорченко жестоко расправился с 36-летним Александром Елсуковым и 74-летней Людмилой Федорченко. Подробности дела узнавал Obozrevatel.

Женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина. А вот где убийца расправился с мужчиной — до сих пор точно не известно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела — в лесополосе возле квартала Южный, — рассказали источники издания в полиции.

Сообщается, что Елсуков был другом подозреваемого, а Федорченко — его родная тетя. 36-летний Дмитрий Федорченко вел одинокую жизнь, был агрессивен к окружающим, постоянного заработка не имел.

Мужчина стоит на учете у психиатра с диагнозом «параноидная шизофрения» и употребляет наркотики. Также местные жители говорят, что после двойного убийства Дмитрий напал на прохожую. Правоохранители предполагают, что он с большой долей вероятности мог выехать из Старобельска.

Федорченко отключил свой мобильный, сбил со следа собак — он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости, — рассказал собеседник издания.

В то же время в Луцке разыскивают мужчину, который сбежал из помещения районного суда. В 2016 году злоумышленник похитил ученицу 11 класса и в лесу изнасиловал ее. Он долго скрывался от судебных органов. Мужчину удалось задержать в мае этого года. С 21 мая и до 10 сентября он находился в Луцком СИЗО.

Источник: Obozrevatel