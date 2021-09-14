Бал. Фото: Vogue

https://racurs.ua/n160131-dementor-kovboy-i-rycar-kak-proshel-met-gala-2021-foto.html

Ракурс

Met Gala 2021 прошел в ночь на 14 сентября в Нью-Йорке. В этот раз ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке собрало около 400 гостей — это в три раза меньше, чем обычно.

Темой вечера избрали американскую моду. Об этом сообщает Vogue.

В числе тех, кто выдержал тему бала, были певица Дженнифер Лопес, которая проявилась в ковбойском образе Ralph Lauren, певица Lorde в костюме Bode, напоминающем Статую Свободы, солистка группы Blondie Дебби Харри в платье Zac Posen на тему американского флага.

Модель Элла Эмхофф, актриса Джулия Гарнер и бывшая гимнастка Ниа Деннис позировали вместе в красно-бело-синих платьях Stella McCartney x adidas.

Не обошлось и без ностальгии — дань моде 2000-х отдали Лили Роуз Депп и Зои Кравиц. О периоде «Золотого века Голливуда» вспомнили модель размера «плюс» Палома Эльсессер, теннисистка Серена Уильямс, актриса Арианы ДеБос.

Билли Айлиш появилась в платье, напоминающем образ Мэрилин Монро, Кендалл Дженнер в полупрозрачном платье Givenchy повторила лук Одри Хепберн из «Моей прекрасной леди», а Кайя Гербер в Oscar de la Renta сделала отсылку к образу Бьянки Джаггер на Met Gala 1981.

Отдельно выступили рэпер ASAP Rocky и певица Рианна. Костюм исполнителя отсылал к американской классике — лоскутному одеялу, которое было распространено в обиходе колонизаторов. Рианна, появления которой с нетерпением ждали фанаты, появилась в черном кутюрном наряде Balenciaga.

Главный объект вечера — выставка «В Америке: модный лексикон» — откроется уже 18 сентября. Она более чем на 70% состоит из молодых американских дизайнеров. Вторая ее часть «В Америке: Антология моды» будет работать с 5 мая 2022 года.

Источник: Vogue