В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово і Діло»

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В Украине ускоряется ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 — количество выявленных новых случаев за неделю возросло почти на 50%.

По мнению экспертов, эта тенденция сохранится и в дальнейшем, а темпы ускоряться из-за новых локальных центров вспышки. Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Кроме того, отмечает Ганиченко, увеличился на 40% разрыв между госпитализациями и выписками.

За последнюю неделю загрузки всех типов ресурсов ускорился: кровати с кислородом заняты на 22%, реанимационные — на 27%, но ситуация остается контролируемой, — отмечает он.

По словам Ганиченко, начальные признаки вспышки коронавируса наблюдаются на западе Украины. В самый зоне риска четыре региона:

Черновицкая область;

Львовская область;

Волынская область;

Тернопольская область.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной — в любой момент заболеваемость может увеличиться.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль недавно рассказал, введут ли в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса.