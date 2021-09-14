Введут ли в Украине обязательную вакцинацию, рассказал Шмыгаль. Фото: УП

https://racurs.ua/n160123-vvedut-li-v-ukraine-obyazatelnuu-vakcinaciu-rasskazal-shmygal.html

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Обязательную вакцинацию против коронавируса не планирует вводить Кабинет министров. В то же время правительство настроено мотивировать людей добровольно делать прививки.

Для поощрения вакцинации планируют создать новую социальную рекламу, а также предложить украинцам мотивирующие факторы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Мы не можем вводить обязательную вакцинацию для отдельного человека, но можем вводить обязанность вакцинации учебного заведения и родители этого требуют, — уточнил он.

По словам политика, учреждения в «желтой» зоне будут работать только при наличии вакцинации коллективов и посетителей. Они должны получить хотя бы первую дозу вакцины.

Шмыгаль также заявил, что вероятно, в следующем году будет проходить ревакцинация, поскольку появляются новые штаммы болезни.

Напомним, в Украине в течение 14 дней рассмотрят вопрос необходимости вакцинации от коронавируса третьей дозой.