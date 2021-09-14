https://racurs.ua/n160115-covid-privivka-tretey-dozoy-kogda-v-ukraine-rassmotryat-etot-vopros.html

Ракурс

Вопрос о необходимости вакцинации от коронавируса третьей дозой рассмотрят в течение 14 дней.

За неделю рассмотрят вопрос вакцинации детей от 12 лет. Эти вопросы будут поднимать на заседании Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, а затем решение передадут Министерству здравоохранения. Об этом 14 сентября заявил НТГЭИ Федор Лапий на канале «UA:Первый» во время эфира программы «Обратный отсчет», передает «Общественное».

За две недели будет это решение. В ближайшее время, примерно через неделю будет рассмотреть вопрос, вакцинируем ли детей от 12 лет, не вакцинируем ли. Также по третьей дозы для лиц из группы риска тяжелого течения COVID-19, которые изначально плохо отвечают на вакцинацию, имеют низкую эффективность. Мы рассмотрим на НТГЭИ, будем рекомендовать Минздрав, — отметил он.

По словам Лапия, решение по третьей дозе будут рассматривать обязательно, но какое будет решение, сейчас говорить рано.

Эксперт отметил, чем старше возраст пациента, получающего «бустерную» дозу, тем ниже эффективность. Отмечается, что две дозы для лиц от 65 лет — это 85% эффективности. Лапий отмечает, что перерыв между дозами прививки должен быть около 6 месяцев.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уверял, что в Украине на сегодня доступно около 12 млн доз различных вакцин от коронавируса. Специалист уверен, что для дополнительной вакцинации доз прививок хватит.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила богатые страны за создание больших запасов вакцины от коронавируса, а также лекарств и средств защиты. ВОЗ считает, что провал честного распределения препаратов иммунопрофилактики «подпитывает» вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Источник: «Общественное»