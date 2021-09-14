https://racurs.ua/ua/n160115-covid-scheplennya-tretou-dozou-koly-v-ukrayini-rozglyanut-ce-pytannya.html

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Питання потрібності вакцинації від коронавірусу третьою дозою розглянуть впродовж 14 днів.

За тиждень розглянуть питання вакцинації дітей від 12 років. Ці питання підійматимуть на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, а згодом рішення передадуть Міністерстві охорони здоров’я. Про це 14 вересня заявив НТГЕІ Федір Лапій на каналі UA: Перший під час ефіру програми «Зворотний відлік», передає «Суспільне».

За два тижні буде це рішення. Найближчим часом, приблизно за тиждень буде розглянути питання, чи вакцинуємо дітей від 12 років, чи не вакцинуємо. Також щодо третьої дози для осіб з групи ризику, тяжкого перебігу COVID-19, які від початку погано відповідають на вакцинацію, мають нижчу ефективність. Ми розглянемо на НТГЕІ, будемо рекомендувати МОЗ, — зазначив він.

За словами Лапія, рішення щодо третьої дози розглядатимуть обов’язково, але яке буде рішення, зараз говорити рано.

Експерт відзначив, чим старший вік пацієнта, який отримує «бустерну» дозу, тим нижча ефективність. Зазначається, що дві дози для осіб від 65 років — це 85% ефективності. Лапій наголошує, що перерва між дозами щеплення має бути близько 6 місяців.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін запевняв, що в Україні на сьогодні доступно близько 12 млн доз різних вакцин від коронавірусу. Фахівець упевнений, що для додаткової вакцинації доз щеплень вистачить.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. ВООЗ вважає, що провал чесного розподілу препаратів імунопрофілактики «підживлює" спалахи коронавірусної інфекції COVID-19 по всьому світу.

Джерело: «Суспільне»